Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Ohrid

Immersa sulle rive dell’omonimo lago millenario, Ohrid rappresenta una delle destinazioni più affascinanti dei Balcani. Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1979, questa antica città macedone custodisce oltre tremila anni di storia stratificata, dove templi paleocristiani si alternano a moschee ottomane e fortificazioni medievali. Le sue acque cristalline, che si estendono per 358 chilometri quadrati tra Macedonia del Nord e Albania, abbracciano una città che un tempo vantava 365 chiese, una per ogni giorno dell’anno. Oggi ne rimangono ventitré, ma ciascuna racconta capitoli di fede, arte e cultura che hanno attraversato imperi e dinastie. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

