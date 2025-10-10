La capitale serba sorge maestosa alla confluenza della Sava e del Danubio, dove la storia europea ha scritto alcune delle sue pagine più intense. Belgrado si rivela al visitatore con la forza di una città che ha saputo rinascere dalle proprie ceneri, trasformando ogni traccia del passato in una lezione di resilienza. Camminando per le sue strade acciottolate, si percepisce immediatamente l’energia pulsante di una metropoli che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici balkanche. Le architetture austro-ungariche si alternano a edifici socialisti e moderne costruzioni in vetro, creando un mosaico urbano unico in Europa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Esplora l’Europa: itinerario alla scoperta di Belgrado