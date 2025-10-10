Esperienze pre-morte dopo trauma o infarto? In Italia 40mila casi

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per pochi attimi tra la vita e la morte: dopo un arresto cardiaco, il coma o un trauma grave. Uno 'spazio ignoto' definito esperienza di pre-morte (Nde – Near death experience), che – si stima – 40mila persone in Italia negli ultimi 10 anni hanno vissuto. Profonde esperienze raccontate da persone che si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esperienze - morte

esperienze pre morte dopoEsperienze pre-morte dopo trauma o infarto? In Italia 40mila casi - A Roma il convegno, il direttore scientifico: 'C'è ignoranza, vogliamo portare dati scientifici ed esperienze dirette' ... Come scrive adnkronos.com

esperienze pre morte dopoDopo trauma o infarto esperienze di pre-morte, 40mila casi in Italia - morte tra scienza, coscienza e spiritualità”, accreditato dal ministero della Salute. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esperienze Pre Morte Dopo