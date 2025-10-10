Esperienze di pre-morte in Italia 40mila persone hanno visto la luce dopo il coma o l' infarto La storia di Marina Donati | Osservavo il mio corpo dall' alto incontrai Gesù

Ilmessaggero.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 40mila persone in Italia negli ultimi 10 anni hanno vissuto un'esperienza pre-morte dopo un arresto cardiaco, il coma o un trauma grave. Profonde esperienze raccontate da persone che si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

esperienze di pre morte in italia 40mila persone hanno visto la luce dopo il coma o l infarto la storia di marina donati osservavo il mio corpo dall alto incontrai ges249

© Ilmessaggero.it - Esperienze di pre-morte, in Italia 40mila persone hanno visto la "luce" dopo il coma o l'infarto. La storia di Marina Donati: «Osservavo il mio corpo dall'alto, incontrai Gesù»

In questa notizia si parla di: esperienze - morte

Esperienze pre-morte dopo trauma o infarto? In Italia 40mila casi

esperienze pre morte italiaEsperienze di pre-morte, in Italia 40mila persone hanno visto la "luce" dopo il coma o l'infarto. La storia di Marina Donati: «Osservavo il mio corpo dall'alto, incontrai Gesù» - Oltre 40mila persone in Italia negli ultimi 10 anni hanno vissuto un'esperienza pre- Da ilmessaggero.it

esperienze pre morte italiaDopo trauma o infarto esperienze di pre-morte, 40mila casi in Italia - morte tra scienza, coscienza e spiritualità”, accreditato dal ministero della Salute. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esperienze Pre Morte Italia