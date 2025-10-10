Esito biopsia dopo 8 mesi morta 56enne

10.35 E' morta, a Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, la professoressa 56enne che denunciò il ritardo nella consegna degli esami istologici a cui era stata sottoposta dopo un'isterectomia. L'esito della biopsia arrivò dopo otto mesi, nell'agosto 2024, quando il quadro clinico era ormai compromesso, con metastasi diffuse. Dalla sua denuncia è scaturita una inchiesta della Procura di Trapani che vede indagati dieci medici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

