Esito biopsia dopo 8 mesi morta 56enne

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.35 E' morta, a Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, la professoressa 56enne che denunciò il ritardo nella consegna degli esami istologici a cui era stata sottoposta dopo un'isterectomia. L'esito della biopsia arrivò dopo otto mesi, nell'agosto 2024, quando il quadro clinico era ormai compromesso, con metastasi diffuse. Dalla sua denuncia è scaturita una inchiesta della Procura di Trapani che vede indagati dieci medici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esito - biopsia

esito biopsia dopo 8Mazara del Vallo, morta di tumore la donna che denunciò i ritardi dell’ospedale: l’esito della biopsia dopo 8 mesi - È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa che aveva denunciato i gravi ritardi nella consegna del referto istologico dopo una biopsia per sospetta neoplasia. Secondo corrieretneo.it

esito biopsia dopo 8Mazara del Vallo, morta la donna che aveva denunciato ritardi negli esami della biopsia: aveva 56 anni - Mazara del Vallo, è morta la donna di 56 anni che aveva denunciato ritardi negli esami istologici: il referto arrivò solamente 8 mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare ... Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Esito Biopsia Dopo 8