Esiste un prima e un dopo Il 7 ottobre 2025 alle 08 | 38 è la linea esatta che li divide

I l 7 ottobre, alle 8:38, la vita di Benjamin Mascolo, il famoso Benji del duo Benji & Fede, ha preso una nuova direzione. Con un post carico di emozione pubblicato su Instagram, l’artista ha annunciato la nascita della sua primogenita, Athena, nata dall’amore con la moglie Greta Cuoghi. Benji e Fede: «La nostra donna ideale? Consapevole e complice» X Leggi anche › Giulia De Lellis ha partorito: le prime foto social di Priscilla in braccio a papà Tony Effe › Paulo Dybala presto papà: primo figlio in arrivo con Oriana Sabatini Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata Athena. « Esiste un prima e un dopo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide»

In questa notizia si parla di: esiste - prima

Esiste un numero giusto di incontri prima di trovare il partner perfetto?

Italiano fa eco a Tudor: «Il mercato aperto durante il campionato è pura follia! Va chiuso prima, continuando così è una cosa che non esiste»

Gasperini dopo i tre rigori sbagliati dalla Roma: «La squadra ha dato tutto, non esiste il fallimento. I rigoristi li avevamo scelti prima della partita, su Dybala…»

“Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide” Congratulazioni a Benjamin e Greta che sono diventati genitori! Benvenuta Athena - X Vai su X

Ma per voi esiste una cena senza prima un aperitivo? Se mi dite di sì godete a metà….ve lo dico subito. - #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Benji (di Benji e Fede) è diventato papà: è nata Athena: «Esiste un prima e un dopo» - Così Benji, al secolo Benjamin Mascolo, annuncia oggi con un post su ... Secondo msn.com

“Esiste un prima e un dopo”: Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena - Il cantante del duo Benji e Fede ha annunciato la nascita della sua prima figlia avuta con la moglie Greta Cuoghi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it