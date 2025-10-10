Esiste un prima e un dopo | Benjamin Mascolo è diventato papà è nata Athena

Fiocco rosa in casa di Benjamin Mascolo del duo musicale Benji e Fede. “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Così il cantante, annuncia oggi venerdì 10 ottobre, con un post su Instagram l’arrivo della figlia Athena, nata dal matrimonio con Greta Cuoghi. La piccola è venuta alla luce il 7 ottobre, ma i due neo genitori l’hanno reso noto soltanto oggi. Assieme al commento, il componente del duo Benji & Fede posta una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre bacia sulla fronte la moglie ancora distesa sul letto della clinica, che tiene la bimba in braccio mentre la allatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Esiste un prima e un dopo”: Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena

