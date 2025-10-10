Escort sequestrata drogata e violentata | scattano due arresti a Gavardo

La donna era stata trovata in un campo di Polpenazze del Garda con le mani e i piedi legati, in stato fotemene alterato. Le indagini hanno ricostruito l'orrore avvenuto le notti precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: escort - sequestrata

Sequestrata, drogata e violentata: due arresti - Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata dalla crudeltà: sono le accuse contestate a Matteo Venturelli, 42enne di Gavardo e a Massimiliano Scarano, 31enne anche lui di Gavardo, ... Secondo ansa.it