Esce fuori strada con la moto | muore in ospedale Inutili i soccorsi un malore tra le ipotesi

Pisa, 10 ottobre – E’ stata constatata la sua morte in ospedale. Un centauro tedesco di quasi 58 anni era alla guida della moto nella mattinata del 10 ottobre in via Emilia a Montacchiello. Per cause che si stanno cercando di ricostruire, a un certo punto è sbandato. Sul posto, oltre all’ambulanza da Collesalvetti, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cascina. E’ stato rianimato, ma non c’è stato nulla da fare per lui. L’uomo si trovava con altri centauri che hanno chiamato i soccorsi: è stato rianimato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Non si esclude il malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

