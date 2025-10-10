Eroe in volo Lorenzo Nucheli insignito del brevetto militare dal Capo di Stato Maggiore

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto di profonda riconoscenza e onore ha segnato il commiato dall'allievo pilota Lorenzo Nucheli, tragicamente scomparso ma il cui sogno è stato eternato. La famiglia Nucheli ha annunciato con un messaggio toccante sui social che il loro caro Lorenzo è stato insignito del brevetto di pilota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eroe - volo

Si sente male in volo da Los Angeles, medico napoletano lo salva: “Non sono un eroe, è il senso del mio mestiere”

Miracolo a Modena: bimba di tre anni cade dal terzo piano, salvata al volo da un vicino eroe

eroe volo lorenzo nucheliTragedia aerea a Sabaudia, il padre di Lorenzo Nucheli: “Hanno provato a planare” - Natale Nucheli ha condiviso il suo straziante racconto dopo la perdita del figlio Lorenzo, allievo pilota di quasi diciannove anni ... Da latinapress.it

eroe volo lorenzo nucheliCommozione al Comani per il funerale di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli - Le esequie con onori militari celebrate nell'hangar del 70° Stormo alla presenza del ministro Crosetto e delle più alte cariche delle forze armate ... Lo riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Eroe Volo Lorenzo Nucheli