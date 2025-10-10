Una scoperta straordinaria per tutti i fan dei Beatles e non solo. Come riporta il The Times, è stata fatta una scoperta eccezionale lo scorso gennaio. Bel seminterrato di casa, la moglie del dj di Boom Radio, Nicky Horne, ha trovato una scatola di vecchie bobine. Poi la clamorosa sorpresa, tra queste bobine vi era l’intervista con John Lennon datata 1975. Fino a qui tutto bene, ma il cantautore in quella chiacchierata aveva parlato di essere messo sotto osservazione dal governo americano e di essere pedinato notte e giorno. E perché mai? Tutta per “colpa”, a quanto pare, del brano “Gimme Some Truth” contro l’allora presidente americano Richard Nixon e la cruenta guerra in Vietnam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero pedinato dal governo americano per ‘Gimme Some Truth’ contro Nixon e la guerra in Vietnam. Salivo in macchina e mi seguivano”: le accuse di John Lennon