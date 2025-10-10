Erdogan pigliatutto è lui il regista occulto del negoziato Israele-Hamas

Roma, 10 ottobre 2025 – È il vero protagonista occulto di questo negoziato e, se il piano di pace su Gaza dovesse tenere, potrebbe diventare una delle parti che ha portato a casa pi risultati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato uno dei più attivi nella preparazione dei colloqui di Sharm el-Sheikh, forte anche della fiducia (interessata) accordata dal presidente Trump e i suoi ottimi rapporti con il Qatar. Gli obiettivi del Reis erano diversi. Al primo posto, portare Hamas al tavolo delle trattative e convincerli a rilasciare gli ostaggi, in cambio della garanzia che l’organizzazione terroristica rimarrà comunque sulla Striscia di Gaza e avrà un ruolo nella Palestina del futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

