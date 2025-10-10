Ercolano | Violenza di genere Calci e botte alla moglie colpevole di esistere Carabinieri arrestano 63enne

A Ercolano i Carabinieri intervengono in un’abitazione per una lite familiare e arrestano un 63enne per gravi episodi di violenza sulla moglie.. L’allarme “violenza di genere ” è sempre più evidente e i Carabinieri del comando provinciale di Napoli combattono questo fenomeno percorrendo più strade. Da un lato viene svolta una costante attività informativa volta a sensibilizzare non solo le donne maltrattate ma anche gli uomini violenti che devono essere consapevoli del reato di cui si macchiano. Dall’altro, il lavoro delle stazioni e delle tenenze carabinieri che svolgono un monitoraggio quotidiano nel proprio territorio su quelle realtà familiari ritenute a rischio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: ercolano - violenza

Ercolano, calci e pugni alla moglie “colpevole di esistere”: arrestato 63enne per violenza di genere

Un sacerdote è stato condannato dal tribunale di Napoli a 8 anni e 7 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un ragazzo disabile, consumata all’interno di un noto centro di Ercolano. I fatti risalirebbero agli anni 2014-2019 quando il par - facebook.com Vai su Facebook

Ercolano, calci e pugni alla moglie “colpevole di esistere”: arrestato 63enne per violenza di genere - A fermarlo i carabinieri di Ercolano, dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli ... Da fanpage.it

Ercolano: Violenza di genere. Calci e botte alla moglie colpevole di esistere. Arrestato 63enne - L’allarme “violenza di genere” è sempre più evidente e i Carabinieri del ... Lo riporta reportweb.tv