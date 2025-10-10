Ercolano picchiava la moglie colpevole di esistere | arrestato 63enne

Un 63enne di Ercolano è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato brutalmente la moglie all'interno della loro abitazione nella zona vesuviana. Quando i militari della Tenenza di Ercolano sono arrivati, avvisati da una chiamata al 112, si sono trovati davanti a una scena agghiacciante: la donna, 60 anni, aveva la bocca piena di sangue, mentre sul pavimento erano visibili tracce dell'aggressione in più punti della casa. Un incubo quotidiano. L'uomo, ubriaco e già noto alle forze dell'ordine, ha continuato a urlare e minacciare anche in presenza dei carabinieri.

