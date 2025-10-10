Ercolano La fine di un incubo calci e pugni alla moglie colpevole di esistere | arrestato 63enne
Una vicenda di violenza domestica che andava avanti da anni si è conclusa ieri sera con l’arresto di un 63enne, di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine, dai Carabinieri della locale Tenenza. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una donna di 60 anni, vittima di percosse quotidiane e offese. L’intervento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: ercolano - fine
