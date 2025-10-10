Una vicenda di violenza domestica che andava avanti da anni si è conclusa ieri sera con l’arresto di un 63enne, di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine, dai Carabinieri della locale Tenenza. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una donna di 60 anni, vittima di percosse quotidiane e offese. L’intervento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Ercolano. La fine di un incubo, calci e pugni alla moglie "colpevole di esistere": arrestato 63enne