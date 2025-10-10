Ercolano calci e pugni alla moglie colpevole di esistere | arrestato 63enne per violenza di genere

Picchiava ogni sera la moglie, ferita e terrorizzata. A fermarlo i carabinieri di Ercolano, dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ercolano - calci

CALCIO - SERIE D Designazioni arbitrali della sesta giornata di campionato ? Castrum Favara – Gelbison A.R.L. Arbitro: Nenad Radovanovic (Maniago) Assistenti: Ruggero Marra (Torino), Luca Sperati (Nichelino) ? Città di Acireale 1946 – Sa - facebook.com Vai su Facebook

Ercolano, calci e pugni alla moglie: 'Mi dai fastidio perché esisti' - Calci e botte alla moglie colpevole di esistere a Ercolano. Come scrive lostrillone.tv

Pugni, minacce di morte e calci alla moglie: arrestato un 46enne - È accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, colpita con pugni, calci, minacciata di morte e sottoposta – secondo ... Segnala msn.com