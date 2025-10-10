Era troppo nervoso mentre guidava | beccato con due panetti di hashish nella giacca

Si è conclusa con un arresto e con il sequestro di 200 grammi di hashish l’attività di controllo eseguita qualche giorno fa a Lana dai Carabinieri di Merano.La vicendaTutto è cominciato quando i Carabinieri hanno notato un uomo alla guida di un’auto con un’andatura particolarmente nervosa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it