Era troppo nervoso mentre guidava | beccato con due panetti di hashish nella giacca

Trentotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con un arresto e con il sequestro di 200 grammi di hashish l’attività di controllo eseguita qualche giorno fa a Lana dai Carabinieri di Merano.La vicendaTutto è cominciato quando i Carabinieri hanno notato un uomo alla guida di un’auto con un’andatura particolarmente nervosa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: troppo - nervoso

Troppo nervoso dopo l'alt dei carabinieri: trasportava cocaina in auto

Di Lorenzo: «Napoli troppo nervoso? Volevamo recuperare la partita, ci sta un attimo l’innervosirsi»

I nazionalisti spaccati. Per loro Charlie era troppo moderato - NEW YORK Mentre l’America cerca ancora un senso all’omicidio di Charlie Kirk, all’ipotesi di un movente legato alla sinistra radicale si affianca quella delle guerre intestine della destra, che da ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Era Troppo Nervoso Mentre