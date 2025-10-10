Era in coma dopo l' incidente in Trentino | è morto Davide Malavasi
Una triste agonia iniziata in Trentino il 10 luglio scorso e terminata nelle scorse ore in Emilia, la sua terra d’origine: si tratta del drammatico destino capitato al carpigiano Davide Malavasi, nei mesi scorsi protagonista di un violento incidente in moto mentre percorreva l’autostrada A22 in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
È morto dopo tre mesi di coma Davide “Dax” Malavasi, coinvolto in un grave incidente in moto sull’A22 a Trento. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Morto Davide Dax Malavasi, motociclista di Carpi: si era risvegliato dal coma dopo l’incidente - Il 10 luglio, Davide Malavasi è stato coinvolto in un terribile incidente motociclistico. Da alphabetcity.it
Aveva riaperto gli occhi dopo il coma, ma a tre mesi dal terribile incidente in A22 con la moto Davide ''Dax'' Malavasi è morto - Il 10 luglio il terribile schianto in moto all'altezza del casello Trento Sud sull'Autostrada del Brennero. Da ildolomiti.it