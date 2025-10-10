Era in coma dopo l' incidente in Trentino | è morto Davide Malavasi

Trentotoday.it | 10 ott 2025

Una triste agonia iniziata in Trentino il 10 luglio scorso e terminata nelle scorse ore in Emilia, la sua terra d’origine: si tratta del drammatico destino capitato al carpigiano Davide Malavasi, nei mesi scorsi protagonista di un violento incidente in moto mentre percorreva l’autostrada A22 in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

