Prosegue a Boekelo l’ultima tappa della Nations Cup 2025 di completo. Sul campo di gara olandese, che ieri ha visto misurarsi soltanto i binomi iscritti a titolo individuale, oggi è stato finalmente il turno di amazzoni e cavalieri delle squadre impegnate in Olanda confrontarsi nel dressage. A dettare legge, seppur di poco, è momentaneamente la Gran Bretagna: 87.1 penalità per il team che ha come bandiera l’Union Jack. La compagine formata da Laura Collett (Count Onyx – 26.9 penalità), Caroline Harris (Cooley Mosstown – 30.0 penalità), Yasmin Ingham (Gypsie du Loir – 30.2 penalità) e Tom Jackson (United 36 – 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Gran Bretagna davanti a tutti nel completo di Boekelo dopo il dressage