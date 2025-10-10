Equitazione | Cannes Stars super nella Global Champions League di Roma Paris a podio con Pezzoli e Grimaldi
Il fine settimana dedicato alla Global Champions League e al Global Champions Tour 2025, nella cornice del Circo Massimo a Roma, inizia col botto. Sul tracciato capitolino si è infatti tenuta la gara a squadre, che ha visto le Cannes Stars imporsi. La formazione francese, tutta al femminile e composta nello specifico da Sophie Inners (Iron Dames Combella) e Katrin Eckermann (Iron Dames Dialou Blue PS e Chao Lee), è riuscita a vincere facendo segnare un tempo complessivo di 151.17 impreziosito dal fatto di essere arrivate al traguardo senza errori. Alle loro spalle, al secondo e al terzo posto, i Doha Falcons, con 155. 🔗 Leggi su Oasport.it
Equitazione: Giulia Martinengo Marquet entra nella Global Champions League! Sarà nelle Cannes Stars
Iron Dames, Cannes Stars: la cavalcata continua verso il gran finale della Global Champions League. Dopo tre tappe di fuoco tra Riesenbeck, New York e Vienna, il team è ora al secondo posto nella classifica generale della Global Champions League. C - facebook.com Vai su Facebook
Equitazione: Cannes Stars super nella Global Champions League di Roma. Paris a podio con Pezzoli e Grimaldi - Il fine settimana dedicato alla Global Champions League e al Global Champions Tour 2025, nella cornice del Circo Massimo a Roma, inizia col botto. Lo riporta oasport.it
Equitazione, gli Istanbul Warriors vincono a Londra in Champions League. Cannes Stars ad un passo dalle semifinali - Va in archivio a Londra, in Gran Bretagna, la dodicesima tappa delle quindici della stagione regolare della Global Champions League 2024 del salto ostacoli dell’equitazione: successo degli Istanbul ... Secondo oasport.it