Il fine settimana dedicato alla Global Champions League e al Global Champions Tour 2025, nella cornice del Circo Massimo a Roma, inizia col botto. Sul tracciato capitolino si è infatti tenuta la gara a squadre, che ha visto le Cannes Stars imporsi. La formazione francese, tutta al femminile e composta nello specifico da Sophie Inners (Iron Dames Combella) e Katrin Eckermann (Iron Dames Dialou Blue PS e Chao Lee), è riuscita a vincere facendo segnare un tempo complessivo di 151.17 impreziosito dal fatto di essere arrivate al traguardo senza errori. Alle loro spalle, al secondo e al terzo posto, i Doha Falcons, con 155. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Cannes Stars super nella Global Champions League di Roma. Paris a podio con Pezzoli e Grimaldi