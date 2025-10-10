Ep686 – Israele e Hamas hanno firmato l’accordo sul piano Trump – Uccise due figli subito dopo il parto i corpicini trovati nell’armadio
Israele e Hamas hanno firmato l’accordo sulla prima fase del piano proposto da Trump. Il cessate il fuoco atteso entro 24 ore dalla ratifica del governo di Netanyahu, poi scattano 72 ore per la consegna degli ostaggi. Gioia e sollievo, ma anche cautela. Restano aperti diversi punti spinosi, fra cui la questione dell’eventuale disarmo di Hamas e di chi governerà Gaza. Uccise due figli subito dopo il parto, i corpicini furono trovati avvolti in un lenzuolo. Per la madre disposti i domiciliari. Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federnuoto per il furto a Singapore. Questo articolo Ep. 🔗 Leggi su Lapresse.it
