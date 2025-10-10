Enzo Iacchetti contro Claudio Baglioni che stoccata! Parole dure contro il cantante | ecco perché

Dietro il sorriso che lo ha reso celebre a Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti nasconde una lunga storia di sogni, delusioni e qualche frecciatina amara. Nel suo libro autobiografico 25 minuti di felicità, il comico, attore e musicista racconta molto di sé, compreso un amore segreto per Anna Marchesini mai dichiarato, ma anche momenti duri come la morte del padre e una carriera fatta di sacrifici e porte in faccia. Tra queste, una in particolare continua a bruciare: quella chiusa da Claudio Baglioni. Enzo Iacchetti è un fiume in piena: le sue parole contro Claudio Baglioni. Oltre a essere un volto amatissimo della tv, Iacchetti è anche un cantante e non ha mai nascosto il desiderio di calcare il palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Enzo Iacchetti contro Claudio Baglioni, che stoccata! Parole dure contro il cantante: ecco perché

Enzo Iacchetti svela: “Scartato 4 volte”, poi l’affondo contro un famosissimo cantante - Enzo Iacchetti rivela di essere stato scartato quattro volte da Sanremo e lancia una frecciatina a Claudio Baglioni. Secondo donnaglamour.it

Enzo Iacchetti, scartato 4 volte da Sanremo: "Baglioni mi disse che sono un cantante, ma non sono io quello che stecca" - Il noto attore e conduttore di Striscia la Notizia ha scritto la sua autobiografia, “25 minuti di felicità”, nel quale ha anche rivelato il suo amore impossibile e ... Riporta today.it