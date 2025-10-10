Entro fine mese via ai lavori al torrente Annunziata assegnato anche il monitoraggio ambientale

Entro fine mese inizieranno i lavori di sistemazione idraulica e risagomatura dell'alveo del torrente Annunziata. Conferma questo l'assessore Francesco Caminiti dopo la notizia che è stato assegnato con affidamento diretto il monitoraggio ambientale dell'appalto consegnato il mese scorso. "Adesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: entro - fine

Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca

Colloqui finiti, Trump: "Ottimi incontri. Lavoro a vertice Putin-Zelensky prima del trilaterale". Incontro entro fine agosto

Stazione Piccola, cantiere a pieno ritmo. Its Maker punta ad aprire entro fine 2026

Entro fine anno arriva lo psicologo di base in Liguria https://ift.tt/pexgfrk https://ift.tt/VrI9kbX - X Vai su X

Il ministro delle infrastrutture oggi alla fiera di Rimini: "Entro fine anno elimineremo le norme a cui i giudici e l'Ue si appigliano per contestare il decreto del governo", a partire dall'articolo 49 sull'incameramento - facebook.com Vai su Facebook

Via per Cabiate, finalmente la palestra: «Pronta entro fine mese» - Ad annunciarlo è il sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti: il maltempo di fine settembre, spiega, ha rallentato i lavori che tuttavia sono ... Lo riporta laprovinciadicomo.it

Iscro, entro fine mese si può chiedere il bonus fino a 800 euro: a chi spetta e requisiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iscro, entro fine mese si può chiedere il bonus fino a 800 euro: a chi spetta e requisiti ... Come scrive tg24.sky.it