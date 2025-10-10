Entro fine anno arriva lo psicologo di base in Liguria

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Liguria sono attivi 3.237 psicologi, tra settore pubblico e privato, regolarmente iscritti all’Ordine regionale. Oggi, come nel resto d’Italia, l’ordine partecipa alla Giornata nazionale della Psicologia attraverso una serie di iniziative volte a valorizzare il ruolo dello psicologo nella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: entro - fine

Zelensky: «Pronto a bilaterale di pace con Putin». Vertice possibile entro fine mese, ma Macron è freddo. I paletti di Mosca  

Colloqui finiti, Trump: "Ottimi incontri. Lavoro a vertice Putin-Zelensky prima del trilaterale". Incontro entro fine agosto

Stazione Piccola, cantiere a pieno ritmo. Its Maker punta ad aprire entro fine 2026

entro fine anno arrivaFesta di fine anno 2025, arriva il bando per Comune di Arezzo per organizzarla - Pubblicato l'avviso pubblico per l'organizzazione della festa di fine anno e l'erogazione dei relativi contributi, il cui importo massimo è pari a 70. Segnala lanazione.it

Bonus busta paga, ecco i prossimi aumenti di stipendio in arrivo entro fine anno - Aumenti di stipendio, ecco tutti gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario da qui alla fine dell'anno. Si legge su money.it

Cerca Video su questo argomento: Entro Fine Anno Arriva