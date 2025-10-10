Entra in un negozio dell’usato e trova un tesoro di 1500 anni fa | sembra l’inizio di un film ma è tutto vero
I negozi dell’usato sono famosi per vendere oggetti di seconda mano a prezzi accessibili, ma sotto pile di abbigliamento vintage e suppellettili dimenticate si nascondono talvolta tesori inaspettati. Nel corso degli anni, cacciatori di occasioni hanno scovato autentiche rarità e non solo per quanto riguarda la moda. Tra i ritrovamenti più noti, ad esempio, un’edizione del 1823 della Dichiarazione d’Indipendenza americana e un incensiere cinese del XVIII secolo. La storia che arriva da Chilliwack, nella Columbia Britannica canadese, però, potrebbe aggiungersi a questa lista di scoperte straordinarie, con una particolarità che la rende unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Cultweb.it
