Entra in un negozio dell’usato e trova un tesoro di 1500 anni fa | sembra l’inizio di un film ma è tutto vero

Cultweb.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I negozi dellusato sono famosi per vendere oggetti di seconda mano a prezzi accessibili, ma sotto pile di abbigliamento vintage e suppellettili dimenticate si nascondono talvolta tesori inaspettati. Nel corso degli anni, cacciatori di occasioni hanno scovato autentiche rarità e non solo per quanto riguarda la moda. Tra i ritrovamenti più noti, ad esempio, un’edizione del 1823 della Dichiarazione d’Indipendenza americana e un incensiere cinese del XVIII secolo. La storia che arriva da Chilliwack, nella Columbia Britannica canadese, però, potrebbe aggiungersi a questa lista di scoperte straordinarie, con una particolarità che la rende unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

entra in un negozio dell8217usato e trova un tesoro di 1500 anni fa sembra l8217inizio di un film ma 232 tutto vero

© Cultweb.it - Entra in un negozio dell’usato e trova un tesoro di 1500 anni fa: sembra l’inizio di un film (ma è tutto vero)

In questa notizia si parla di: entra - negozio

Entra in casa dell’ex e la picchia. Lei riesce a scappare dall’uomo e a trovare rifugio in un negozio

Polizia entra in un negozio e un uomo scappa: inseguimento e arresto

Entra in un negozio con un coltello a serramanico. E comincia l'incubo: "Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro"

Cerca Video su questo argomento: Entra Negozio Dell8217usato Trova