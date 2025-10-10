Enrico Mentana annuncio a sorpresa nel mezzo del TG La7 | Scusatemi ma devo farlo

Caffeinamagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’edizione serale del TgLa7 del 9 ottobre, Enrico Mentana ha spiazzato il pubblico a casa con un gesto del tutto inaspettato. Durante la diretta, il giornalista ha interrotto la consueta conduzione per allontanarsi dalla scrivania da cui, ogni sera, guida il notiziario. Con tono fermo ma visibilmente emozionato, ha anticipato ciò che stava per fare: “Non si fa mai in tv, ma permettetemi”. Poche parole, pronunciate prima di abbandonare la postazione e spostarsi verso un punto dello studio che, per il pubblico di La7, ha un significato speciale. Il gesto ha sorpreso i telespettatori, abituati alla compostezza del direttore, e ha immediatamente attirato l’attenzione sui social e nelle redazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: enrico - mentana

Calabria, Enrico Mentana stronca la sinistra: "Chi è il leader? Chi comanda?"

Pippo Baudo, l’omaggio di Maria De Filippi sui social con le parole di Enrico Mentana

Enrico Mentana omaggia Emilio Fede: “Anchorman 20 prima di Berlusconi, non fu mai sleale”

enrico mentana annuncio sorpresaPaolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7: aveva 77 anni. L'annuncio di Enrico Mentana: «Un nostro grave lutto» - Con queste poche parole Enrico Mentana ha annunciato la morte di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Segnala ilmattino.it

enrico mentana annuncio sorpresaPaolo Sottocorona è morto, il dolore di Enrico Mentana: «Se n’è andato». Dalla vela alla dieta vegetariana: chi era il metereologo di La7 - Il meteorologo di La7 è morto mercoledì 8 ottobre 2025: aveva a 77 anni. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Enrico Mentana Annuncio Sorpresa