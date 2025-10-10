Enrico Mentana annuncio a sorpresa nel mezzo del TG La7 | Scusatemi ma devo farlo
Nell’edizione serale del TgLa7 del 9 ottobre, Enrico Mentana ha spiazzato il pubblico a casa con un gesto del tutto inaspettato. Durante la diretta, il giornalista ha interrotto la consueta conduzione per allontanarsi dalla scrivania da cui, ogni sera, guida il notiziario. Con tono fermo ma visibilmente emozionato, ha anticipato ciò che stava per fare: “Non si fa mai in tv, ma permettetemi”. Poche parole, pronunciate prima di abbandonare la postazione e spostarsi verso un punto dello studio che, per il pubblico di La7, ha un significato speciale. Il gesto ha sorpreso i telespettatori, abituati alla compostezza del direttore, e ha immediatamente attirato l’attenzione sui social e nelle redazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
