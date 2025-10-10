Enogastronomia la Puglia è prima in Italia con la Toscana | orecchiette olio e taralli i più conosciuti
Il report realizzato per Pugliapromozione e presentato al Ttg Rimini da Roberta Garibaldi sancisce il raggiungimento della Puglia al primo posto in classifica, a pari merito con la Toscana, per riconoscimento da parte dei turisti italiani, ma il Tacco d’Italia è stato protagonista di un balzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: enogastronomia - puglia
ENOGASTRONOMIA Mozzarella di #GioiadelColle Dop: attesi in Puglia i buyers da tutta Europa - facebook.com Vai su Facebook
Enogastronomia, la Puglia è prima in Italia con la Toscana: orecchiette, olio e taralli i più conosciuti - Pari merito con al Toscana, sono le regioni italiane più riconosciute come mete enogastronomiche dagli italiani, con il 41% delle preferenze ... Scrive foggiatoday.it