Enogastronomia la Puglia è prima in Italia con la Toscana | orecchiette olio e taralli i più conosciuti

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report realizzato per Pugliapromozione e presentato al Ttg Rimini da Roberta Garibaldi sancisce il raggiungimento della Puglia al primo posto in classifica, a pari merito con la Toscana, per riconoscimento da parte dei turisti italiani, ma il Tacco d’Italia è stato protagonista di un balzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: enogastronomia - puglia

