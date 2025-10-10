Avete presente quelle donne che sembrano uscite direttamente da un sogno, con lo sguardo ipnotico, il sorriso perfetto e un’eleganza che sembra innata? Bene, una di loro si chiama Engfa Waraha, e se ancora non la conoscete, è il momento di rimediare. Menomale che ci siamo noi di Bellezze.tv. La splendida modella e cantante thailandese è diventata una vera icona di bellezza internazionale dopo aver conquistato il titolo di Miss Grand Thailand 2022 e aver fatto letteralmente impazzire i social con la sua straordinaria bellezza. Chi è Engfa Waraha. Engfa Waraha è nata il 15 febbraio 1995 a Uthai Thani, in Thailandia. 🔗 Leggi su Bellezze.tv

© Bellezze.tv - Engfa Waraha – La regina thailandese che ha stregato il web