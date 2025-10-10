L’Italia, se continuerà a viaggiare al ritmo attuale, rischia seriamente di non riuscire a rispettare gli impegni della transizione energetica assunti a livello nazionale ed europeo. A meno di cinque anni dal traguardo fissato dal Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) e a soli otto mesi dalle scadenze del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), il nostro Paese sconta ritardi superiori a dieci anni in ambiti chiave come la generazione di elettricità da fonti rinnovabili e lo sviluppo dei sistemi di accumulo. È la stima che emerge dall’Energy Transition Indicator sviluppato da Teha (The European House Ambrosetti), un’analisi che valuta i progressi nel percorso verso gli obiettivi climatici attraverso 14 indicatori-chiave. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Energia green: è ora di accelerare