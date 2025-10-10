Emma Petitti in tv a Salotto blu | Tra Bonaccini e de Pascale c' è discontinuità è naturale sia così
Emma Petitti, consigliera regionale dell'Emilia- Romagna e vice segretaria regionale del Pd, ha preso parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda venerdì (10 ottobre) alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprimendosi su temi di attualità. Le manifestazioni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
