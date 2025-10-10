Emergenza sicurezza a Torrione e Pastena l' appello dei residenti | Torni De Luca

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Torrione e Pastena per l’aumento di episodi violenti e di degrado. A Pastena la paura è alta dopo i recenti colpi d’arma da fuoco, mentre a Torrione, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, da tempo vengono denunciati bivacchi e atti di delinquenza che rendono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it