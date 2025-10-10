Emergenza sicurezza a Torrione e Pastena l' appello dei residenti | Torni De Luca

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Torrione e Pastena per l’aumento di episodi violenti e di degrado. A Pastena la paura è alta dopo i recenti colpi d’arma da fuoco, mentre a Torrione, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, da tempo vengono denunciati bivacchi e atti di delinquenza che rendono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - sicurezza

Emergenza caldo e sicurezza sul lavoro, secondo incontro in Prefettura. La Cgil: “Ora svolta operativa”

Sicurezza, Fratelli d'Italia: "C'è un'emergenza in corso, serve subito un presidio fisso notturno"

Aeroporto, file di auto in corsia d'emergenza e fermate ai bordi delle rotonde: "Sicurezza a rischio"

Salerno, furti a commercianti a Torrione e Pastena: colpisce ancora la banda dell'Audi - 30 di ieri mattina, in attesa dei rilievi degli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica che adesso indagano sul secondo ... Lo riporta ilmattino.it

Salerno, a Mercatello, Torrione e Pastena il mare torna balneabile a pieno titolo - La stagione balneare può partire con più luci che ombre sulle condizioni di pulizia e salubrità delle acque lungo il litorale del capoluogo. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Sicurezza Torrione Pastena