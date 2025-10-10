Emergenza idrica in Irpinia rubinetti a secco nelle ore notturne

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Sabato 11 Ottobre, dei serbatoi a servizio dei seguenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

