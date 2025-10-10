Elisabetta Canalis reagisce ai gossip dopo la presunta notte con Alvise Rigo

Mentre impazzano gli avvistamenti con l'ex rugbista, Elisabetta racconta il suo rapporto con il gossip e i social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elisabetta Canalis reagisce ai gossip dopo la presunta notte con Alvise Rigo

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis

Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare

Elisabetta Canalis, grinta e allenamento a colpi di kick boxing

Il reality Netflix Physical sbarca in Italia: tra i concorrenti Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis

PASTA, RISO E CEREALI - Elisabetta Canalis è la nuova ambassador della linea High Protein De Cecco, la pasta che unisce tradizione italiana e nutrizione avanzata #DeCeccoHighProtein #Horeca #Foodservice - X Vai su X

PASTA, RISO E CEREALI - Elisabetta Canalis è la nuova ambassador della linea High Protein De Cecco, la pasta che unisce tradizione italiana e nutrizione avanzata - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Canalis: «Ho avuto un rapporto conflittuale con il gossip, vivo negli Usa per stare più tranquilla» - La showgirl sassarese e i riflettori: «Negli anni mi sono data una calmata. Segnala lanuovasardegna.it

La gonna scivola sull’intimo di pizzo, Elisabetta Canalis lascia tutti senza parole - L’ex velina, probabilmente già di ritorno a Los Angeles, ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto che ... Secondo rds.it