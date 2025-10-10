Elisabetta Canalis | Rapporto conflittuale con il gossip Mi sono data una calmata in America per stare tranquilla

Elisabetta Canalis si racconta: il suo rapporto con il gossip, la decisione di sottrarsi alla luce dei riflettori e come insegna alla figlia Skyler Eva a non lasciarsi ferire dagli hater. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis

Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare

Elisabetta Canalis, grinta e allenamento a colpi di kick boxing

Il reality Netflix Physical sbarca in Italia: tra i concorrenti Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis

A Milano la presentazione della nuova linea High Protein con Elisabetta Canalis e Jury Chechi #Pasta #Abruzzo #italia - facebook.com Vai su Facebook

PASTA, RISO E CEREALI - Elisabetta Canalis è la nuova ambassador della linea High Protein De Cecco, la pasta che unisce tradizione italiana e nutrizione avanzata #DeCeccoHighProtein #Horeca #Foodservice - X Vai su X

Elisabetta Canalis: «Ho avuto un rapporto conflittuale con il gossip, vivo negli Usa per stare più tranquilla» - La showgirl sassarese e i riflettori: «Negli anni mi sono data una calmata. lanuovasardegna.it scrive

"La mia vita non è quella che espongo sui social": Elisabetta Canalis sul rapporto conflittuale su quello che condivide sul web - "La mia vita non è quella che espongo sui social": Elisabetta Canalis sul rapporto conflittuale su quello che condivide sul web ... Da gossip.it