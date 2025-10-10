Elia Viviani si ritira l’annuncio a sorpresa | La mia carriera finisce qui
Roma, 10 ottobre 2025 - Qualcuno si immaginava che Elia Viviani avrebbe seguito le orme di Elena Cecchini, la sua compagna in forza al Team SD Worx. E invece il campione olimpico non proseguirà per il 2026: ha annunciato l’imminente ritiro che avverrà subito dopo il Mondiali su pista. L'annuncio e la carriera di Viviani. " 2010-2025: sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!". E’ con questo post, corredato da un video sul proprio profilo Instagram, che Viviani comunica la sua decisione di appendere la bici al chiodo al termine di quest'annata vissuta su strada con la maglia della Lotto dopo la fine del sodalizio con la Ineos Grenadiers e un inverno trascorso senza squadra e con il timore di dover anticipare i tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
