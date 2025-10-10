Elia Viviani si ritira dal ciclismo chi è il Profeta che ci ha fatto sognare su pista e su strada

Elia Viviani ha annunciato il suo ritiro a 36 anni di cui oltre 15 passati in sella ad un bici. A vincere per l'Italia del ciclismo in strada e su pista tra tappe ai grandi Giri, ori olimpici, mondiali ed europei. "Si sono allineate diverse circostanze, momento giusto. Rifarei tutto al 100%". 🔗 Leggi su Fanpage.it

