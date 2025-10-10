Elia Viviani lascia il ciclismo | Ma prima sogno l’ultima maglia iridiata Sono ancora a un buon livello

Elia Viviani lascia il ciclismo. Lo fa dopo tantissimi successi, tra cui anche tre medaglie olimpiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso ormai ex ciclista italiano sui propri canali social, con un video che ripercorre la sua carriera: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni! Elia”. Gli ultimi impegni saranno il Giro del Veneto il prossimo 15 ottobre e i Mondiali su pista in Cile dal 22 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

