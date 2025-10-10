Elia Viviani lascia il ciclismo | Ma prima sogno l’ultima maglia iridiata Sono ancora a un buon livello
Elia Viviani lascia il ciclismo. Lo fa dopo tantissimi successi, tra cui anche tre medaglie olimpiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso ormai ex ciclista italiano sui propri canali social, con un video che ripercorre la sua carriera: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni! Elia”. Gli ultimi impegni saranno il Giro del Veneto il prossimo 15 ottobre e i Mondiali su pista in Cile dal 22 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: elia - viviani
Elia Viviani rilancia: “Vorrei correre anche nel 2026. Servono investimenti per la pista. Ganna vincerà una Monumeto: è questione di tempo”
Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen domina, Elia Viviani trova un’eccellente top-5
Vuelta a España 2025, Elia Viviani: “Potevo ambire al secondo posto”
IL PROFETA ELIA LASCIA IL CICLISMO Elia Viviani dice addio dopo una carriera leggendaria. Gli ultimi appuntamenti della sua carriera saranno il 15 ottobre al Giro del Veneto, tra le strade dove è cresciuto, poi ai Mondiali su pista di Santiago del Cil - X Vai su X
Elia Viviani impegnato in questi giorni in pista, a Grenchen e a Montichiari #UlfSchiller - facebook.com Vai su Facebook
Elia Viviani si ritira dal ciclismo: l'annuncio del "Profeta" azzurro - Elia Viviani ha annunciato il ritiro dal ciclismo: in carriera ha vinto sia nel ciclismo su strada che in quello su pista ... Lo riporta notizie.it
Elia Viviani lascia il ciclismo: il portabandiera italiano ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 chiuderà con i Mondiali su pista a Santiago - Viviani, uno dei più forti pistard italiani di sempre, chiuderà la propria carriera tra il 22 e il 26 ottobre, in occasione dei Campionati del mondo di ciclismo su pista in Cile. Da olympics.com