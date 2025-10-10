Elia Viviani annuncia il ritiro a fine stagione | Rifarei tutto non posso rimproverarmi nulla

Elia Viviani ha annunciato ufficialmente il ritiro dal ciclismo professionistico al termine di questa stagione, mettendo fine ad una carriera straordinaria e ricca di soddisfazioni sia su strada che soprattutto su pista. Spicca ovviamente su tutto il memorabile oro olimpico nell’omnium a Rio 2016, ma in bacheca vanta altri due podi a cinque cerchi (bronzo nell’omnium a Tokyo 2021 e argento nella madison a Parigi 2024) e due titoli mondiali (nell’eliminazione) su pista oltre a 90 successi complessivi su strada tra cui cinque tappe al Giro d’Italia, tre alla Vuelta e una al Tour. L’azzurro dice basta dunque a 36 anni e si appresta a chiudere il suo percorso agonistico sulle strade di casa al Giro del Veneto del 15 ottobre e poi ai Mondiali su pista di Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

