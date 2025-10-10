Elezioni Toscana cos’è il listino bloccato Le regole per le preferenze

Firenze, 10 ottobre 2025 – Ci sono due aspetti meno conosciuti nella legge elettorale toscana in vista del voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Cos'è il listino bloccato. Il primo aspetto è il listino regionale bloccato: si tratta di un'opzione facoltativa della quale si sono avvalsi solamente il Partito Democratico e la Lega. Si tratta di uno o più candidati regionali (al massimo tre) che, qualora alla lista spettino dei seggi, saranno i primi a essere eletti, prima di coloro per i quali si dovrà invece fare il conto delle preferenze personali. Ecco il significato di quella piccola scritta che gli elettori potranno notare sotto il simbolo di Pd e Lega: "lista regionale presente".

