Elezioni regionali | tutto quello che c’è da sapere per gli elettori

Arezzo, 10 ottobre 2025 – In vista delle prossime elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre si invitano gli elettori a verificare il possesso e la validità della tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi contenuti nella tessera è necessario richiederne allo Sportello il rinnovo, portando la tessera esaurita. In caso di deterioramento o smarrimento, il duplicato della tessera elettorale sarà rilasciato dallo Sportello Unico previa apposita dichiarazione dell’interessato (e eventuale restituzione della tessera danneggiata). Nel caso di furto, l a domanda di duplicato dovrà essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali: tutto quello che c’è da sapere per gli elettori

