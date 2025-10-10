Elezioni regionali previsti rimborsi e agevolazioni per i toscani all' estero che tornano per votare

Firenzetoday.it | 10 ott 2025

I toscani all’estero che vorranno votare per eleggere il nuovo presidente della Regione e il futuro consiglio regionale dovranno per forza tornare in Toscana per farlo. Sono circa 203 mila gli elettori sparsi nei cinque continenti su tre milioni di toscani chiamati alle urne il 12 e 13 ottobre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

