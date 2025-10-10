Elezioni Regionali Prende quota la candidatura di Camilla Sgambato nel Pd

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende forma la lista del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali. Se sui nomi ancora non c’è l’ufficialità quel che sembra essere certa è la composizione della lista, con 4 donne e 4 uomini che saranno in campo.Tra i possibili candidati, nelle ultime ore, circola con insistenza il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Regionali Campania, incontro tra Schlein e De Luca: Fico prende quota - C’è stato il confronto atteso tra la segretaria del Pd e il governatore in vista della scelta del nome del candidato per le elezioni del prossimo autunno. Segnala lettera43.it

elezioni regionali prende quotaRegionali Valle d’Aosta, i risultati delle elezioni - Quando sono state scrutinate il 100% delle schede: L'Union Valdotaine è il primo partito con il 31. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Prende Quota