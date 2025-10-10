Elezioni regionali in Toscana 2025 la guida | candidati voto disgiunto orari e come si vota

Tutto pronto in Toscana per le elezioni con cui i cittadini sceglieranno il governatore e i nuovi consiglieri. Sarà la quarta regione a votare questo autunno. Finora la coalizione di centrodestra ha vinto nelle Marche e in Calabria. In Valle d’Aosta, dove il presidente non è eletto direttamente dai cittadini, bensì dal consiglio, il partito più votato è stato l’Union Valdôtaine. Le cose da sapere sulle Regionali in Toscana. Elezioni regionali in Toscana 2025, la guida: date e orari. Eugenio Giani (Imagoeconomica). I maggiorenni residente in Toscana sono chiamati alle urne il 12 e 13 ottobre. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. 🔗 Leggi su Lettera43.it

