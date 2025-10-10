Siena, 10 ottobre 2025 – Si vota anche a Siena e provincia per il rinnovo della giunta regionale 2025 in Toscana. Elettori alle urne per eleggere il nuovo presidente e i consiglieri che comporranno l’assemblea di Palazzo Panciatichi. I candidati a presidente sono Eugenio Giani, il presidente uscente e candidato del centrosinistra allargato (Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Giani presidente Casa Riformista con Italia Viva, +Europa, Psi e Pri); Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati-civici per Tomasi e la civica del candidato, E’ Ora!) e Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale, candidata per Toscana Rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni regionali, il fac-simile della scheda elettorale a Siena. Come si vota