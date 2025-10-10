Elezioni regionali a Prato ecco il fac simile della scheda ai seggi con i nomi dei candidati

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 10 ottobre 2025 – Prato e provincia al voto per le elezioni regionali. Appuntamento con le urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Alle 15 di lunedì le operazioni si interromperanno e cominceranno gli scrutini. Che porteranno all’elezione del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’assemblea di Firenze. Un appuntamento cruciale per gli schieramenti politici anche a livello nazionale. La scheda che verrà consegnata agli elettori sarà di colore arancione. Ecco il fac simile. Hai delle domande su come si vota? Ecco tutte le risposte in questo articolo. Sei un elettore del Comune di Prato, non trovi più la tua tessera elettorale, si è deteriorata o non hai più spazi per le timbrature? Da oggi puoi scaricare l'attestato sostitutivo di tessera elettorale necessario per il voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni regionali a prato ecco il fac simile della scheda ai seggi con i nomi dei candidati

© Lanazione.it - Elezioni regionali a Prato, ecco il fac simile della scheda ai seggi con i nomi dei candidati

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali prato facElezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Segnala fanpage.it

elezioni regionali prato facFac simile scheda elettorale di Grosseto alle regionali in Toscana 2025. I candidati in corsa - Tutto pronto per la consultazione che porterà alla nomina del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’aula fiorentina. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Prato Fac