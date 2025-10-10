Prato, 10 ottobre 2025 – Prato e provincia al voto per le elezioni regionali. Appuntamento con le urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Alle 15 di lunedì le operazioni si interromperanno e cominceranno gli scrutini. Che porteranno all’elezione del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’assemblea di Firenze. Un appuntamento cruciale per gli schieramenti politici anche a livello nazionale. La scheda che verrà consegnata agli elettori sarà di colore arancione. Ecco il fac simile. Hai delle domande su come si vota? Ecco tutte le risposte in questo articolo. Sei un elettore del Comune di Prato, non trovi più la tua tessera elettorale, si è deteriorata o non hai più spazi per le timbrature? Da oggi puoi scaricare l'attestato sostitutivo di tessera elettorale necessario per il voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni regionali a Prato, ecco il fac simile della scheda ai seggi con i nomi dei candidati