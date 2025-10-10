Elezioni regionali a Prato ecco il fac simile della scheda ai seggi con i nomi dei candidati
Prato, 10 ottobre 2025 – Prato e provincia al voto per le elezioni regionali. Appuntamento con le urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Alle 15 di lunedì le operazioni si interromperanno e cominceranno gli scrutini. Che porteranno all’elezione del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’assemblea di Firenze. Un appuntamento cruciale per gli schieramenti politici anche a livello nazionale. La scheda che verrà consegnata agli elettori sarà di colore arancione. Ecco il fac simile. Hai delle domande su come si vota? Ecco tutte le risposte in questo articolo. Sei un elettore del Comune di Prato, non trovi più la tua tessera elettorale, si è deteriorata o non hai più spazi per le timbrature? Da oggi puoi scaricare l'attestato sostitutivo di tessera elettorale necessario per il voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
? Elezioni regionali: il nuovo logo a supporto di #Ciriellipresidente. Andiamo a vincere. Si volta pagina #LegaCampania #legasalvinipremier #regionali2025 #regionalicampania - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Calabria. Scegliendo il grillino Tridico il centrosinistra si immola e viene battuto con un margine imbarazzante da un candidato di centrodestra non proprio formidabile. Delle 14 elezioni regionali in cui Pd e M5S sono andati insieme, in 11 hanno per - X Vai su X
Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Segnala fanpage.it
Fac simile scheda elettorale di Grosseto alle regionali in Toscana 2025. I candidati in corsa - Tutto pronto per la consultazione che porterà alla nomina del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’aula fiorentina. Secondo msn.com