Elezioni in Toscana Tomasi | Mi votano da sinistra Sensazioni della ultim’ora? Positive Da presidente taglierei gli sprechi
Firenze, 10 ottobre 2025 – “Tomasi, quanti chilometri si fa oggi?”. “Dunque: Firenze, Arezzo, Montevarchi, Siena. diciamo sui 500”. Ecco fatto. Un bizzarro processo di ’gianizzazione’ (il governatore uscente è noto per tagliare un nastro sull’Amiata e telefonare un attimo dopo in Garfagnana e assicurare “Arrivo subito eh“) per il frontm an del centrodestra granducale, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e meloniano atipico, più incline al dialogo soft che al proclama strillato, grimaldello con cui spesso e invano le opposizioni hanno cercato di scardinare il fortino rosso toscano. “Gianizzato? Mah, io arrivo puntuale”, scherza il candidato del centrodestra, sostenuto da FdI, Forza Italia, Lega, Noi moderati e la lista civica “È ora“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
