Elezioni in Toscana | stasera Giorgia Meloni in piazza San Lorenzo Atti vandalici contro la sede di Fdi a Firenze

E' in arrivo a Firenze la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che parlerà alle 18 in piazza San Lorenzo, insieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere la corsa di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, a presidente della Regione. Intanto il senatore Michele Barcaiuolo, commissario di Fratelli d’Italia per Firenze denuncia atti vandalici contro la sede del suo partito L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
