Elezioni in Toscana Giani | Vinco e governo a modo mio Tomasi | Basta pappa rossa Bundu | La Sinistra sono io

Eugenio Giani si sente proiettato verso altri cinque anni di presidenza della Toscana. Nel suo staff sussurrano che la vera "prova" non saranno le elezioni di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, ma gli ostacoli che ha dovuto superare per fare la nuova corsa: "frenata" da Elly Schlein e del segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, che avrebbero voluto bloccarlo. Ossia non ricandidarlo. Il principale sfidante, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del Centrodestra, dice di non tener conto dei sondaggi: "Altrimenti non mi sarei candidato nemmeno a Pistoia". E aggiunge di voler togliere alla Toscana quella "pappa rossa" che porta in tavola da 55 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

