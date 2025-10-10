Firenze, 10 ottobre 2025 – Mille chilometri al giorno per difetto, una coalizione che va dal M5s alla lista civica moderata a trazione renziana, eppure Eugenio Giani, governatore della Toscana in pista per il bis, è fresco come una rosa. “Ho perso tre chili, la notte all’1 quando rientro mia moglie Angela mette su un risino in bianco.”. PRESSPHOTO Firenze, Teatro Cartiere Carrara. Eugeni orinai chiude la campagna elettorale. Con Lui Emiliano Fossi, Eli Schlein, Stefano Bonaccini Giuseppe CabrasNew Press Photo Ci siamo. Più stanco o più preoccupato? “Né stanco, né preoccupato ma carico di determinazione per affrontare le politiche di governo, forte di una campagna che è stata di ascolto del territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni in Toscana, Giani: “Campo largo costruttivo. La linea unitaria può funzionare, ma ascolterò le proposte degli avversari”