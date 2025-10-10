Elettriche dimezzate ma non basta Parla Elkann e la Ferrari perde il 15%
Il Cavallino aumenta le stime su fatturato e utili ma delude gli investitori che si aspettavano più crescita. La capitalizzazione scende di 12 miliardi: titolo ai livelli del 2024. Dubbi sulla possibilità di sfondare in Cina. 🔗 Leggi su Laverita.info
